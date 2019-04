Alerte de risque de rupture de barrage dans les Laurentides

La Sécurité publique du Québec a émis une alerte de risque de rupture de barrage dans le secteur de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute-Bell et jusqu'à la rivière des Outaouais à Grenville-sur-la-Rouge.

Les policiers de la Sûreté du Québec procèdent à l'évacuation d'environ 250 citoyens du secteur. Si vous vous trouvez dans la zone à risque, la Sécurité publique vous demande d’évacuer immédiatement.

Alerte Débordement de barrage EN COURS, 25 avril 2019 15 h 36, Secteur de la rivière Rouge, en aval du barrage de la Chute-Bell jusqu'à la rivière des Outaouais, Grenville-sur-la-Rouge. #Enalerte https://t.co/lsFwsUf8Hp — Sécurité publique Qc (@secpubliqueqc) April 25, 2019

«Si vous êtes dans la région affectée : évacuez immédiatement. Évitez les endroits près des rivières, les vallées et les zones basses. Suivez les consignes des autorités locales», lit-on dans un communiqué de la Sécurité publique.

Un porte-parole d'Hydro-Québec explique que la société d'État a demandé une évacuation préventive du secteur du barrage de la Chute-Bell, au-dessus duquel l'eau circule déjà en raison de la crue printanière.

«Il a été conçu pour retenir une crue millénale et on sait qu'on va atteindre une crue encore plus forte. Théoriquement, on pourrait atteindre une pression d'eau pour laquelle ce barrage n'a pas été conçu.»

«Plusieurs de nos ingénieurs sont confiants que l'ouvrage va tenir bon, [...] mais par respect pour la Loi sur la sécurité des barrages et par respect pour les gens, on ne prend aucun risque», poursuit-il.

La décision d'Hydro-Québec d'évacuer le sectreur a également été prise en considérant les importantes précipitations qui sont attendues dans les prochaines heures.

«On a toutes les raisons de croire que nos installations vont résister», insiste cependant le porte-parole d’Hydro-Québec Cendrix Bouchard.

«On est en train de procéder à l’évacuation de 25 maisons qui n’avaient pas encore été évacuées. Une partie du chemin avait déjà été évacué à la suite du débordement de la rivière», a indiqué le maire de Grenville-sur-la-Rouge, Tom Arnold.

Selon le dernier bilan d'Urgences-Québec, 40 résidences se trouvaient déjà isolées par la crue des eaux dans la municipalité.

Le premier ministre François Legault a indiqué sur Twitter s'être entretenu avec la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault et a assuré que son gouvernement suivait la situation de près.