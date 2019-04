Grave attaque de chiens à Potton: la victime donne de ses nouvelles

La victime de la grave attaque de chiens survenue le mois dernier dans le canton de Potton, en Estrie, est «sur la voie de la guérison».

Dominique Alain a pris la parole publiquement pour la première fois depuis le drame qu’elle a vécu, le 29 mars, par l’entremise d’un message publié sur le site web de la municipalité.

«La famille aimerait tout particulièrement remercier les Premiers Répondants pour leurs efforts déployés pendant leur intervention auprès de Dominique, peut-on lire dans sa déclaration. Elle désire aussi remercier les médecins, les infirmières et le personnel du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Hôpital Fleurimont CHUS) pour leur inlassable travail et la grandeur de leurs efforts, assurant ainsi le bien-être et la guérison de Dominique.»

Mme Alain et sa famille ont également tenu à exprimer leur «grande reconnaissance» et «leurs remerciements» pour le soutien continu démontré par la communauté.

Rappelons que les trois chiens ont été euthanasiés, comme le recommandait la SPA de l’Estrie.