Inondations: des semaines avant de revoir Sainte-Marie sur pied

La décrue de la rivière Chaudière se poursuit, en Beauce, et le niveau de l’eau qui descend tranquillement dévoile de plus en plus l’ampleur des dégâts causés par la rivière déchaînée. Les Beaucerons ne sont pas au bout de leurs peines.

Bien que l’inventaire complet des dommages ne soit pas encore connu, les autorités s’attendent à de bien mauvaises surprises dans les semaines à venir.

«Ce que l’on a vu, ce sont de gros dégâts. Des maisons ont bougé. On a beaucoup de travail pour remettre Sainte-Marie à jour», indique le maire, Gaétan Vachon.

Normalement, lors des inondations, la municipalité est «repartie» en une semaine, mais ce ne sera pas le cas cette année.

«Ça va prendre quelques semaines. Il y a des secteurs de route à refaire», ajoute le maire.

«Il est trop tôt pour constater tous les dommages et l’heure n’est vraiment pas au bilan. On n’a pas le temps et nos équipes non plus.»

De gros dégâts

Mercredi, la circulation sur le boulevard Larochelle était surveillée de très près, alors qu’un imposant trou, invisible à l’œil à cause de l’eau, s’est formé dans la chaussée.

L’avenue Saint-Patrice est également devenue inaccessible en journée mercredi, puisque plusieurs maisons, soulevées par l’eau, représentaient un danger à cause de leur instabilité.

Une vente perdue

Un peu partout dans la ville, les sinistrés s’affairaient au nettoyage. La fatigue commence à se faire sentir de plus en plus.

Lucie Gauthier et Maxime Moreau ont tenté, du mieux qu’ils pouvaient, de nettoyer la maison qu’ils venaient de vendre.

«Elle était vendue, mais là, on ne la vendra plus. Le monsieur ne rachètera pas ça», laisse tomber la dame. Son conjoint et elle ne comptent pas y retourner non plus. « On ne retournera pas là. On s’en va, c’est fini », poursuit Mme Gauthier.

Elle aimerait bien rester à Sainte-Marie, hors de la zone inondable, mais elle doute d’y parvenir. «Tout le monde veut partir ; des condos, des logements ou des appartements, bien des gens en cherchent, il n’y aura rien nulle part», avance-t-elle.

Par ailleurs, une autre mauvaise nouvelle s’est abattue sur la tête de quelques centaines de travailleurs. La direction de l’usine Vachon de Sainte-Marie a confirmé une fermeture qui pourrait durer de trois à huit semaines.

La porte-parole Sylvia Sicuso écarte toutefois une fermeture définitive et s’engage à rouvrir le plus tôt possible.

On ignore combien de temps il faudra pour remettre les lieux dans un état de salubrité acceptable pour réaliser de la production alimentaire.

– Avec Jean-François Racine