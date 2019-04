Les malades du clavier: êtes-vous cybercondriaque?

Consultez-vous internet au moindre bobo? Quel type de site fréquentez-vous? Si la réponse ne vous satisfait pas, que faites-vous? Avez-vous toujours la crainte d’être atteint d’une maladie grave?

Le mot cybercondriaque vient de la contraction entre «cyber» - relatif à l’utilisation d’internet - et «hypocondriaque».

On dit de quelqu’un qu’il est hypocondriaque lorsqu’on estime qu’il est préoccupé de façon permanente et à l’excès par sa santé. Cette personne est convaincue d’être atteinte d’une maladie grave et ce, malgré les avis des médecins et les résultats d’examens négatifs.

En somme, elle se croira atteinte des pires maladies au moindre symptôme et elle fera tout pour le prouver.

Le problème, c’est que le contenu médical et pseudo médical disponible sur le web encourage les hypocondriaques.

«On a quelque chose qu’on ne comprend pas, on cherche. Chercher, c’est bien, mais lorsque ça devient une source d’angoisse et d’inquiétude, là on tombe dans le profil pathologique», décrit le pharmacien Jean-Yves Dionne, dans sa chronique au Québec Matin.

L’autodiagnostic médical sur Internet est tellement en essor que, lors des consultations, des médecins doivent désormais convaincre autant que chercher à guérir.

Jean-Louis Dionne invite à «respirer par le nez» et à garder de saines distances avec les forums médicaux et ce qu’on surnomme «Docteur Google», entre autres.

«Sortez des forums, parce que, qui répond à vos questions? C’est rarement un professionnel», tranche le pharmacien.

Vous vous reconnaissez? Voyez la chronique intégrale du pharmacien ci-haut.