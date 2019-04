Les terribles conséquences de la rougeole sur un bébé

Une maman dont le bébé a failli mourir après avoir contracté la rougeole au début du mois avril a lancé un vibrant appel à la vigilance, et surtout à la vaccination.

La petite Alba Moss, qui a eu un an le 1er avril, n’a pas eu le temps d’être vaccinée lorsqu’elle a attrapé le dangereux virus, à la fin du mois de mars.

En effet, le vaccin contre la rougeole est généralement administré le jour du premier anniversaire d’un bébé, ou le plus rapidement possible après cette date. rapporte The Mirror.

La petite Alba a passé 8 jours aux soins intensifs où les experts ont craint pour sa vie. En plus des éruptions cutanées, les yeux de l’enfant étaient si enflés qu’elle a été incapable de voir pendant quatre jours, en plus de souffrir de forte fièvre.

La maman veut se servir de son expérience pour dire aux parents de faire vacciner leurs enfants, afin de les protéger, mais également afin de protéger les plus jeunes.

Elle a mis en ligne plusieurs photos de la fillette la montrant très affligée par la maladie.

«Ça nous fait mal de publier ces images qui brisent le cœur, a raconté Jill Moss sur sa page Facebook.

Elle a également mis l’emphase sur les symptômes et les complications très graves qui peuvent être engendrées par la maladie.

Certains parents refusent de vacciner leurs enfants, craignant que leurs ingrédients puissent causer l'autisme ou, dans certains cas, la mort, mais cela a toujours été réfuté par plusieurs études scientifiques.

Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 110 000 cas de rougeole ont été enregistrés dans le monde au cours des trois premiers mois de 2019, soit une augmentation de 300% par rapport à l'année dernière.

Voici son message Facebook :

«VEUILLEZ LIRE ET PARTAGER AVEC TOUS LES PARENTS. JE VOUS REMERCIE.

Les médecins et les infirmières de l’hôpital Chelsea West ont demandé si nous voulions partager des photos d’Alba afin d’informer sur la vaccination.

Il est extrêmement difficile de publier ces images déchirantes de notre belle petite fille qui a contracté la rougeole. Nous sommes toujours à l'hôpital 8 jours après notre admission.

Elle était trop jeune pour recevoir son vaccin ROR lorsqu'elle est tombée malade, ce qui l'a obligée à combattre ce virus alors qu’elle n’a aucune immunité.

La rougeole n'est pas «juste une éruption cutanée», elle peut également entraîner la cécité, l'encéphalite et la pneumonie.

Nous devons faire plus. Faites vacciner vos enfants.

Le vaccin ROR ne cause pas de problèmes, contrairement à la rougeole. Vos bébés pourraient se sentir maussades pendant un jour ou deux, mais croyez-moi, vous acceptez cela par rapport à ce que nous avons traversé.

Il a été absolument horrible de voir notre fille combattre, les yeux enflés pendant 4 jours.

Elle est dans le noir, effrayée par une forte fièvre qui dure depuis plus de deux semaines. À l'hôpital, elle a subi des scans, prélèvements de sang, rayons X, ponctions lombaires, observations toutes les 20 minutes, alimentation par sonde, sous perfusion, oxygène, pompage de médicaments, anti-inflammatoire, antibiotiques pour le soulagement de la douleur. Elle a tout eu.

La vérité est que tout cela aurait pu être évité si les enfants plus âgés avaient été vaccinés.

Renseignez-vous, parlez-en, faites passer le mot PARTAGEZ CET ARTICLE.

Faites ce que vous devez faire, car sans les soins des médecins, notre beau bébé ne serait pas ici aujourd’hui.

Tous les tests effectués à l'hôpital étaient impératifs pour déterminer ce qui n'allait pas avec Alba, même si les médecins pensaient que c'était la rougeole depuis le début, son état se détériorait, et est devenu critique.

Alba présentait également des symptômes de la maladie de Kawasaki, d’éventuelles méningites et bien sûr d’infections secondaires, parmi d’autres maladies associées à la rougeole.

*** CET ARTICLE A ÉTÉ PUBLIÉ POUR SENSIBILISER À PROPOS DE LA ROUGEOLE ET DE CE QUE LE VIRUS PEUT FAIRE FACE À DE PETITS CORPS VULNÉRABLES ***

Nous apprécions tout votre amour et votre soutien.»