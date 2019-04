«Peut-être qu’on n’a pas été assez proactifs», admet le scientifique en chef du Québec

Le scientifique en chef du Québec se demande si la province aurait pu être plus «proactive» pour mieux cartographier les zones inondables et ainsi prévenir les dégâts.

Voyez dans la vidéo ci-dessus une entrevue avec Pascale Biron, professeure au département de géographie de l’Université Concordia

Alors que de nombreuses inondations affectent présentement le Québec, plusieurs personnes ont soulevé le fait que les cartes des zones inondables du Québec ne sont ni à jour ni adéquates.

Les municipalités, dont celles de la Communauté métropolitaine de Montréal, tentent de mettre à jour leurs cartes avec les outils dont elles disposent.

En entrevue à l’émission «Là-haut sur la colline» à QUB radio jeudi, Rémi Quirion a expliqué que le nouveau Réseau Inondations intersectoriel du Québec (RIIQ) devrait permettre de mieux cartographier les zones inondables, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Environnement et des municipalités, selon le scientifique en chef.

Changement d'approche pour mieux cartographier les zones à risque

«On essaie d'avoir une approche plus multidisciplinaire. On travaille sur le long terme. Je pense qu'on va avoir plus d'écoute de la société civile, mais aussi des gouvernements en raison de la répétition d'événements extrêmes», a-t-il soutenu.

Il a expliqué que «c'est la répétition d'événements extrêmes que l'on observe davantage maintenant et que l'on associe davantage aux changements climatiques», et qui permet d'affirmer le lien entre les inondations et les changements climatiques avec une plus grande certitude.

«C'est ce qu'on voit dans certaines régions du Québec qui n'étaient pas des zones inondables historiquement, et qui maintenant deviennent beaucoup plus affectées pas ce type de phénomènes», a-t-il précisé.

Ces phénomènes extrêmes qui se manifestent de façons diverses ont lieu partout dans le monde: inondations, feux de forêt, tornades, tremblements de terre, etc.

Présenter les cartes différemment

Les inondations majeures vécues en 2017 qui se répètent deux ans plus tard en surprennent plusieurs. Pascale Biron, professeure au département de géographie de l’Université Concordia, explique toutefois qu'un pareil événement peut effectivement se reproduire, malgré les faibles probabilités.

«On oublie que la variabilité naturelle fait que ça peut arriver, a-t-elle affirmé. Si nous sommes dans une zone 0-100 ans, par exemple, ça veut dire qu’il y a 1 % de chance chaque année qu’on soit inondé. Des gens ont pensé qu’ils avaient 99 années de paix devant eux après 2017, mais ce n’est pas exactement ça.»

Beaucoup de gens sont installés dans des zones à risque, mais ne le savaient pas nécessairement, a-t-elle rappelé. Les cartes des zones inondables n’étaient pas à jour ou même n’existaient pas dans certains secteurs.

Donc, les municipalités n’avaient pas toutes les informations en main au moment d’émettre des permis, mais n’avaient nécessairement intérêt à connaître les risques en raison des revenus liés aux taxes foncières, selon Pascale Biron.

En révisant les cartes, les experts tentent maintenant de présenter les zones inondables sous forme de risque plutôt que sous forme de récurrence (exemple 0-100 ans).

Le gouvernement Legault réceptif aux scientifiques

Par ailleurs, il a salué la réceptivité du gouvernement Legault face à la stratégie québécoise en recherche et en innovation qu’il avait développée avec le gouvernement précédent.

«À ce jour, c’est positif. Mon ministre et plusieurs autres ministres sont très pragmatiques, lorsqu’on a discuté de grandes politiques. On poursuit la stratégie québécoise en recherche et en innovation. C'est positif ça», a-t-il affirmé.