Pierre Karl Péladeau achète Taxelco, société mère de Téo Taxi

Après des mois d’incertitude, l’avenir de Taxelco est maintenant scellé : Pierre Karl Péladeau devient propriétaire de l’ancienne société mère de Téo Taxi et rachète Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Téo Techno.

Le président et chef de la direction de Québecor doit en faire l’annonce ce midi aux employés de l’entreprise. Ce rachat est effectué à titre personnel, par l’entremise de la société Placements Saint-Jérôme, et n’implique pas Québecor.

Heureux de vous annoncer que Placements Saint-Jérôme inc. se portera acquéreur d’actifs de Taxelco dont, entre autres, Taxi Diamond, Taxi Hochelaga et Téo Techno. Communiqué ⬇️ ou Facebook ➡️ https://t.co/m4cPKZcTd5 #Taxelco #taxi #TéoTaxi #TaxiDiamond #TaxiHochelaga pic.twitter.com/qtzbsG7uML — Pierre Karl Péladeau (@PKP_Qc) 25 avril 2019

Insolvable, la société mère de Téo Taxi, Taxelco, était à vendre depuis février. L’offre d’achat déposée par le patron du distributeur de services musicaux Stingray, Eric Boyko, a été rejetée en mars. Une première offre présentée par M. Péladeau avait elle aussi été écartée par le syndic.

Benoît Gingues, du cabinet comptable Richter, avait alors relancé les enchères, espérant régler le dossier d’ici le 30 avril.

Après ce premier revers, M. Péladeau avait affirmé craindre que les composantes de l’entreprise autrefois dirigée par Alexandre Taillefer se retrouvent entre les mains d’un acheteur qui n’aurait pas à cœur le développement de l’industrie québécoise du taxi face aux géants étrangers comme Uber et Lyft.

« Ça arrive que des gens achètent des actifs et les dépècent, avait noté M. Péladeau en entrevue au Journal, vendredi. Est-ce véritablement ce qu’on souhaite ? Pas moi. Je veux poursuivre l’expérience Téo, l’expérience numérique et électrique, faire en sorte qu’on ait une expérience québécoise forte et créer de la richesse ici plutôt que dans les paradis fiscaux, comme Uber le fait. »

Depuis la Gaspésie, le ministre des Transports François Bonnardel a félicité M. Péladeau par l’entremise de son compte Twitter pour son acquisition, ajoutant y voir le signe «que l’industrie du taxi au Québec est vouée à un bel avenir».