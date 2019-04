Le ministre Boulet tente de rapprocher les parties

Le ministre du Travail Jean Boulet a rencontré le syndicat des travailleurs d'ABI vendredi avant-midi, deux jours après leur rejet de l'hypothèse de règlement.

La rencontre avait lieu à son cabinet de Montréal. On nous a indiqué que le ton était courtois et que le syndicat et le ministre ont eu des discussions sincères et franches.

Mercredi, la direction avait pour sa part répondu positivement à la proposition du ministre.

La rencontre de vendredi avait pour but de s’assurer qu’aucune zone d’ombre ne subsistait dans le document présenté aux deux parties.

Selon le ministre, l’hypothèse de règlement qu’il a présentée pourrait être un point de départ à la reprise des négociations.

«Je souhaiterais évidemment que ce soit présenté aux salariés, pour qu’ils puissent s’exprimer librement et volontairement lors d’une assemblée générale, a-t-il mentionné. Ceci dit, et je l’ai mentionné aux représentants syndicaux, la décision leur appartient.»

TVA Nouvelles s’est entretenu avec le président du syndicat, qui a précisé que cette offre ne sera pas présentée en assemblée générale, mais bien en petits groupes, aux membres présents sur les piquets de grève.

Le ministre Boulet rencontrera la partie patronale en début de semaine prochaine, avec le même objectif.

Rappelons que le conflit à l’aluminerie perdure depuis plus de 15 mois.

-D'après les informations de Charel Traversy