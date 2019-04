Le ministre Dominic LeBlanc de nouveau atteint d’un cancer

Le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, se retire temporairement de ses fonctions après avoir reçu le diagnostic d’un deuxième cancer.

«Il y a quelques semaines, j'ai consulté mon médecin pour ce qui semblait être des symptômes liés à la grippe. Après une série de tests, mon médecin m'a diagnostiqué une forme de lymphome non hodgkinien», a indiqué M. LeBlanc dans une déclaration relayée aux médias, vendredi après-midi.

L’élu fédéral de 52 ans combattait déjà une autre forme de cancer, soit une leucémie lymphoïde chronique qui a été détectée chez lui en avril 2017.

Il a indiqué avoir entamé un traitement de plusieurs semaines après avoir reçu son nouveau diagnostic.

«Une fois que j'aurai terminé mon traitement, j'ai hâte de reprendre mes fonctions au Cabinet», a-t-il ajouté, en assurant qu’il avait toujours l’intention de tenter de se faire réélire aux prochaines élections du 21 octobre prochain dans sa circonscription de Beauséjour, au Nouveau-Brunswick.

Le médecin de M. LeBlanc a fait savoir que ce dernier réagit pour l’instant bien aux traitements et que le nouveau cancer dont il souffre est «une maladie traitable».

Le premier ministre Justin Trudeau a envoyé ses mots d’encouragement à M. LeBlanc.

«On est tous derrière toi pendant que tu te concentres sur ce qui compte le plus: ta santé et ta famille, a-t-il écrit sur Twitter. On se revoit bientôt autour de la table, mon ami.»

M. Trudeau a d’ailleurs annoncé que le ministre des Finances, Bill Morneau, assumera les responsabilités liées aux Affaires intergouvernementales et au Commerce intérieur, les principaux portefeuilles détenus par M. LeBlanc.

La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, prendra pour sa part la charge des affaires du Nord, autre responsabilité de M. LeBlanc.

Enfin, la ministre des Institutions démocratiques, Karina Gould, sera temporairement ministre responsable de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral.

L’ex-ministre Jane Philpott, qui est médecin de profession, a aussi envoyé de bons mots à M. LeBlanc. «Nous avons tous hâte de te revoir bientôt à Ottawa, la santé rétablie», a-t-elle dit par le biais de Twitter.

«Ta famille et toi avez tout mon soutien», a ajouté le ministre de la Famille Jean-Yves Duclos.