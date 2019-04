Saputo fait l'acquisition d'une entreprise de fromages en Australie

Le géant du secteur laitier montréalais Saputo a annoncé, vendredi matin, avoir conclu une entente avec Lion-Dairy & Drinks Pty Ltd visant visant l’acquisition de cette entreprise de fromages de spécialité en Australie, pour environ 265 millions $.

La transaction permettra à la Division Produits Laitiers (Australie) de Saputo de diversifier son offre de produits et bonifier ses activités actuelles.

Lion-Dairy & Drinks Pty Ltd produit et met en marché une grande variété de fromages de spécialité. L’entreprise emploie environ 400 personnes dans deux usines situées à Burnie et à King Island, en Tasmanie.

Pour la période de douze mois terminée le 31 décembre 2018, Lion-Dairy & Drinks Pty Ltd a enregistré des revenus d’environ 182 millions $.

La clôture de la transaction est prévue pour la seconde moitié de l’année 2019. L’offre est assujettie à l’obtention de l’approbation requise pour un investissement étranger et à l’approbation de l'Australian Competition and Consumer Commission.