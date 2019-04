Scarlett Johansson envisage de se lancer en politique

Scarlett Johansson est ouverte à l’idée d’utiliser son activisme pour un jour se lancer réellement en politique. Cela fait longtemps que l’actrice soutient les droits des femmes, notamment en étant l’une des figures du Planning Familial américain, et son expérience dans le domaine lui fait penser qu’elle pourrait passer à l’étape supérieure. Cependant, elle ne viserait pas la Maison-Blanche. «Peut-être plus tard dans le futur», a déclaré l’actrice lors d’une interview avec Variety pour leur podcast The Big Ticket, en collaboration avec iHeartMedia.

«Je pense que le meilleur moyen de changer les choses se trouve dans la politique locale, peut être que plus tard je sentirai cet appel, mais pour l’instant ce n’est pas le cas», a-t-elle clarifié.

Pour l’instant, Scarlett Johansson est contente de faire partie de mouvements locaux, car cela lui laisse le temps de continuer la tradition familiale de l’activisme. «Je ne compte pas utiliser ma voix de sitôt. J’ai toujours été active politiquement. Mes parents, ma grand-mère nous ont toujours encouragé à nous impliquer», avait-elle déclaré précédemment à People. Et elle n’a pas de problème avec ceux qui pensent que les célébrités devraient garder leurs idées pour eux. «On est sur le devant de la scène, des gens trouveront quelque chose à y redire, et ça n'est pas un problème», a-t-elle dit.

Quant à sa fille de 5 ans, Rose, l’actrice lui apprend à se battre pour ce qui lui semble important. «J’espère que ma fille trouvera sa voix et qu’elle pourra s’engager sur n’importe quel sujet. J’ai grandi dans un environnement qui encourageait l’activisme, donc je n’ai jamais pensé à l’effet que cela pourrait avoir sur ma carrière. Mais je sais que c’est un luxe que tout le monde n’a pas», avait-elle également déclaré à Cosmopolitan.

Rose est la seule fille que l’actrice a eu avec son deuxième mari Romain Dauriac, dont elle s’est séparée en 2016.