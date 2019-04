Funérailles du couple assassiné en Floride

Les funérailles du couple de Québécois qui a été assassiné en Floride fin mars ont eu lieu samedi à Saint-Côme-Linière en Beauce. Une journée particulièrement difficile dans une municipalité ébranlée par cette sordide histoire.

Rita Fortin et Marc-Aurèle Gagné ont été assassinés dans leur maison mobile de Pompano Beach, en Floride, le 23 mars dernier.

Un peu plus d’un mois plus tard, ce sont des dizaines de personnes qui sont venues donner leurs sympathies et leurs condoléances aux membres de la famille.

Des gens qui ont des liens familiaux, mais également d’autres personnes qui ont été vraiment très touchées par cette situation et qui trouvaient important d'être là.

Enquête en cours

Il faut dire qu'il y a toujours bien peu d'informations entourant les circonstances de ces morts. Aux dernières nouvelles, la famille n'en avait pas plus non plus.

L'enquête est menée par les autorités locales du côté de la Floride. Les proches des victimes souhaitent évidemment avoir davantage d'informations prochainement.

Depuis cet événement, la direction du parc de maisons mobiles où ont été retrouvées les victimes a resserré les mesures de sécurité.

Des caméras de surveillance ont été installées ainsi que des détecteurs de mouvements ont été mis en place. Il y a également une surveillance plus accrue qu'auparavant.