Le premier ministre François Legault a à son tour imploré les citoyens qui se trouvent en zone inondée de faire preuve d’une grande prudence.

M. Legault a fait le point sur la situation en constante évolution samedi après-midi depuis le siège social d’Hydro-Québec à Montréal. Il était accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, et du député de Vachon, Ian Lafrenière.

«Ce qui passe en premier, c’est la sécurité. Les biens matériels, on s’en occupera après», a-t-il déclaré. «Je demande aux citoyens de ne pas prendre de chance. Quand une route est fermée, elle est fermée. On fait le maximum pour garder des routes ouvertes.»

Le premier ministre en a d’ailleurs profité pour adresser «un immense merci» à tous ceux impliqués sur le terrain : les bénévoles, les soldats, les employés municipaux, les policiers, les pompiers, etc.

Pour sa part, la ministre de la Santé Danielle McCann a confirmé que des intervenants étaient déjà sur le terrain pour rencontrer des gens en détresse psychologique et qu’ils travaillent en collaboration avec leurs partenaires sur le terrain.

