La vice-première ministre lance un appel à la prudence

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a demandé samedi à la population, particulièrement aux automobilistes, de respecter les fermetures de routes et de ponts mises en places dans plusieurs régions du Québec qui sont touchées par les inondations.

À LIRE ÉGALEMENT

La mairesse voudrait rehausser la digue de Pointe-Calumet de façon permanente

«Les changements climatiques ont le dos large»

Déjà presque autant de sinistrés qu'en 2017

Le débit du barrage de la Chute-Bell en baisse

«Si vous voyez qu’une route est fermée, même chose pour un pont, s'il vous plait, ne tentez pas d’y accéder», a-t-elle demandé, évoquant des enjeux de sécurité, lors de son point sur la situation de la crue printanière au Québec, tenu samedi au Centre des opérations gouvernementales, à Québec.

«Malheureusement, on a répertorié une cinquantaine de glissements de terrain dans plusieurs régions du Québec, et donc je demande aux gens, à tout le monde, en particulier aux automobilistes, de coopérer et de collaborer avec les consignes qui leur sont données, avec entre autres, avec le non-accès à ces routes et à ces ponts qui sont fermés un peu partout», a poursuivi la ministre.

La pluie qui tombait samedi dans plusieurs régions de la province n’aidait pas le sort de nombreux sinistrés qui se trouvent essentiellement en Montérégie, dans les Laurentides, en Outaouais ainsi qu’à Montréal et à Laval.

La ministre a assuré que ses équipes travaillaient pour évaluer l’accumulation d’eau et leurs impacts. Selon le dernier bilan des autorités, il y avait, en date de samedi matin, 3056 résidences inondées, 2736 maisons isolées et 1796 personnes évacuées.

En Montérégie, la ministre a évoqué les cas de Rigaud et de Pointe-Fortune, deux «endroits qui demeurent préoccupants» selon elle.

Pointe-Calumet et Deux-Montagnes étaient aussi des deux municipalités «surveillées très étroitement».

La situation était relativement sous contrôle en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, dans la région de la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches.

«Évidemment, il y a des cours d’eau qui demeurent sous surveillance», a toutefois précisé la ministre.

«On continue de surveiller l’ensemble de la province», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Geneviève Guilbault, qui est aussi vice-première ministre, a indiqué que «toutes les ressources sont en place pour que tout le monde demeure en sécurité».

Elle a rappelé que 950 soldats de l’armée canadienne étaient toujours à pied d’œuvre sur le terrain pour épauler les sinistrés.

«Pour le moment, l’aide est suffisante,» a-t-elle ajouté.

Détresse psychologique

Aux sinistrés, elle a rappelé que de l’aide de l’État était disponible en cas de détresse, soulignant que la priorité du gouvernement restait la sécurité.

«Si vous avez besoin de soutien psychologique, appelez au 811, option 2. Des ressources sont à votre disposition. Ne lâchez pas, nous sommes avec vous», a-t-elle dit.