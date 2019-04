Les syndiqués de la CSeries se donnent un mandat de grève

Les employés d'Airbus affectés à la construction des A220, les anciens appareils de la CSeries de Bombardier, ont voté à 98,6 % en faveur d’un mandat de grève, samedi.

Les cris de joie se sont fait entendre lors du dévoilement des résultats de l’assemblée générale, qui s’est tenue au Palais des congrès. Pour les quelque 1000 travailleurs, non seulement la dernière offre patronale ne faisait pas le poids – comparée notamment aux conditions de leurs collègues de Bombardier -, mais il fallait se donner les moyens de riposter à l’employeur.

Rappelons que Bombardier a cédé le contrôle de la CSeries à Airbus en juin 2018. Par conséquent, les syndiqués se sont retrouvés séparés en deux unités, soit les travailleurs de Bombardier, et ceux d’une société en commandite composée d’Airbus, de Bombardier et du gouvernement du Québec.

«Tu as des gens de Bombardier qui sont dans la même usine que des gens de la CSeries. C'est frais, la séparation. Les gens ont de la misère à accepter que ce sont deux compagnies différentes et que ça se peut qu'ils aient des contrats différents et qu'il y ait des particularités différentes», a dit le coordonnateur québécois du Syndicat des Machinistes (AIMTA), David Chartrand, qui avait recommandé l'adoption du contrat de travail.

Ce dernier a précisé que les syndiqués se réuniraient de nouveau en assemblée générale pour un vote sur un éventuel déclenchement de grève, si l'occasion vient à se présenter.

Les 3000 travailleurs de Bombardier, qui votaient eux aussi samedi, mais en matinée, ont pour leur part accepté à 66 % le contrat de travail de l’employeur, proposé aux membres. Ils pourront tous bénéficier d’un chèque de 1500 $ pour avoir accepté l’offre.

Ce boni à la signature n’était toutefois pas sur la table en après-midi pour les employés de la société en commandite. Cela s'explique par le fait qu'Airbus offre une meilleure sécurité d'emploi, selon David Chartrand.

Plusieurs points achoppaient pour la deuxième unité, notamment le salaire, la hausse du coût des assurances médicaments et la perte de deux congés de maladie sur six. En comparaison, le premier groupe ne perdait qu’une journée.

«On avait un petit peu moins sur des petites affaires. Pas beaucoup, mais on avait quand même moins qu’eux autres», a dit le travailleur David Dubé, rencontré à l’issue du vote.