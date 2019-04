Un bilan qui continue de s'alourdir

Plusieurs villes vont se trouver en zone inconnue au courant de la fin de semaine avec les niveaux d’eau qui devraient augmenter de manière substantielle avec la pluie prévue et la fonte des neiges. Selon le bilan provisoire d’Urgence Québec diffusé hier soir, on comptait encore 3017 résidences inondées. Le nombre de maisons isolées par les eaux a augmenté tout comme les personnes évacuées, pour se porter respectivement à 2736 et 1796.

On peut s’attendre à ce que le bilan s’alourdisse de manière importante aujourd’hui avec des digues qui pourraient ne pas suffire à la tâche.

Centre-du-Québec

Maisons inondées: 116

Maisons isolées: 160

Personnes évacuées: 14

La situation n’a pas évolué au Centre-du-Québec, alors que les chiffres sont identiques à jeudi.

Bécancour

Maisons inondées: 25

Maisons isolées: 111

Personnes évacuées: 0

Nicolet

Maisons inondées: 90

Maisons isolées: 36

Personnes évacuées: 1

Chaudière-Appalaches

Maisons inondées: 105

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 5

Le bilan provisoire est revu à la baisse, notamment à Sainte-Marie, où les résidences inondées passent de 500 à 75.

Beauceville

Maisons inondées: 30

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 2

Sainte-Marie

Maisons inondées: 75

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 3

Estrie

Maisons inondées: 16

Maisons isolées: 1

Personnes évacuées: 33

Bilan stable en Estrie.

Lanaudière

Maisons inondées: 229

Maisons isolées: 323

Personnes évacuées: 19

Le bilan dans Lanaudière est inchangé par rapport à jeudi.

Mandeville

Maisons inondées: 116

Maisons isolées: 125

Personnes évacuées: 0

Saint-Barthélemy

Maisons inondées: 7

Maisons isolées: 121

Personnes évacuées: 6

Laurentides

Maisons inondées: 1222

Maisons isolées: 548

Personnes évacuées: 634

La situation ne fait qu’empirer dans les Laurentides. Jeudi, on comptait 1065 maisons sous les eaux et 478 isolées. Il y avait 551 évacués.

Amherst

Maisons inondées: 200

Maisons isolées: 30

Personnes évacuées: 0

Grenville-sur-la-Rouge

Maisons inondées: 0

Maisons isolées: 31

Personnes évacuées: 77

Kiamika

Maisons inondées: 170

Maisons isolées: 1

Personnes évacuées: 220

Lachute

Maisons inondées: 85

Maisons isolées: ND

Personnes évacuées: 31

MIrabel

Maisons inondées: 69

Maisons isolées: 28

Personnes évacuées: 10

Nominingue

Maisons inondées: 80

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 0

Pointe-Calumet

Maisons inondées: 30

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 11

Saint-André-d’Argenteuil

Maisons inondées: 167

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 114

Laval

Maisons inondées: 86

Maisons isolées: 580

Personnes évacuées: 60

Mauricie

Maisons inondées: 526

Maisons isolées: 663

Personnes évacuées: 18

Le bilan demeure sensiblement le même pour la Mauricie, mais la région demeure sous haute surveillance.

Louiseville

Maisons inondées: 160

Maisons isolées: 250

Personnes évacuées: 4

Batiscan

Maisons inondées: 100

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 0

Maskinongé

Maisons inondées: 97

Maisons isolées: 132

Personnes évacuées: 0

Sainte-Anne-de-la-Pérade

Maisons inondées: 100

Maisons isolées: 80

Personnes évacuées: 0

Trois-Rivières

Maisons inondées: 25

Maisons isolées: 100

Personnes évacuées: 0

Montérégie

Maisons inondées: 110

Maisons isolées: 138

Personnes évacuées: 695

Avec Rigaud qui a obligé de nombreux citoyens à évacuer, le nombre en Montérégie est passé de 264 jeudi à 695 vendredi.

Rigaud

Maisons inondées: 83

Maisons isolées: 40

Personnes évacuées: 685

Montréal

Maisons inondées: 75

Maisons isolées: 49

Personnes évacuées: 1

Outaouais

Maisons inondées: 524

Maisons isolées: 268

Personnes évacuées: 317

L’Outaouais continue d’y goûter. On rapportait 366 résidences inondées et 156 personnes évacuées, jeudi soir.

Gatineau

Maisons inondées: 240

Maisons isolées: 0

Personnes évacuées: 84

Source : Urgence Québec