5 minutes pour fuir

Les 5000 personnes évacuées à Sainte-Marthe-sur-le-Lac n’ont eu que quelques minutes pour fuir leurs maisons, après qu’une digue permanente a cédé, entraînant l’inondation presque instantanée de tout un quartier hier soir.

La panique s’est emparée des résidents entre la 20e et la 27e Avenue vers 19 h, alors que les autorités faisaient du porte-à-porte pour annoncer aux résidents avec des haut-parleurs de fuir leur demeure.

Capture d'écran/TVA Nouvelles

«J’ai entendu des sirènes dans la rue. Le temps de prendre mon bébé, je suis sortie et j’avais déjà de l’eau sur mon terrain», a témoigné Jenny Murphy, qui habite la 20e Avenue.

«Ça a pris cinq minutes. Ils nous ont dit qu’il fallait tout de suite évacuer», a raconté de son côté Johanne Rochon, 27e Avenue, une couverture sur les épaules pour combattre le froid et les vents qui compliquaient les évacuations.

35 rues touchées

La Sûreté du Québec (SQ), qui commandait les opérations, a déployé plus de 200 policiers, en plus d’un hélicoptère, d’un véhicule tout-terrain amphibie et de trois bateaux pour venir en aide aux sinistrés. Des militaires ont été mis à contribution. Des pompiers de plusieurs villes environnantes sont venus prêter main-forte.

«On est sortis super vite. En 15 minutes, l’eau était rendue devant chez moi», a indiqué Sylvain Bouchard, résident de la 27e avenue. Ce dernier ignorait s’il avait finalement été inondé et il était très inquiet de connaître la réponse. Il était convaincu qu’une telle situation ne se produirait jamais.