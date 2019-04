C’est en revenant d’une soirée que Francis Labbé et sa famille ont appris qu’ils devraient évacuer leur résidence en raison de la rupture de la digue permanente de Saint-Marthe-sur-le-Lac.

Ils ont vu l’eau monter très rapidement.

«Un moment donné, on constate que ça monte, ça monte, ça monte et que selon toute vraisemblance les sacs de sable ne suffiront probablement pas et là c’est une opération familiale qui se déroule à vitesse grand V», raconte M. Labbé.

Livres, téléviseur, équipements électroniques: ils ont apporté à l’étage tous les objets de valeur qui se trouvaient au sous-sol.

«Ça a été une cascade, ça s’est fait très, très rapidement et puis à un certain moment le dénouement c’est la policière qui vient nous dire qu’il faut évacuer», dit-il.

Accueillis pas des amis, Francis Labbé considère que sa famille et lui ont été très chanceux.

«On avait la chance incroyable d’avoir des amis avec nous qui nous ont donné un coup de main et qui nous ont reçus», conclut M. Labbé

