Des citoyens tentent de réparer eux-mêmes la digue endommagée

Malgré l’ampleur de la tâche et le manque d’aide, des citoyens tentent de réparer par eux-mêmes la digue qui s’est rompue à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Avec des poches de sable, ils comptent combler le trou de plusieurs mètres. Ils ne peuvent toutefois pas compter sur l’aide de la municipalité, qui travaille principalement aux autres opérations sur le terrain.

«J’ai appelé un ami ingénieur et je lui ai demandé combien de poches ça prend pour la longueur de trou : autour de 5000 poches et on peut boucher le trou», affirme Jason Meunier.

Il n’y a présentement plus de courant à la brèche, le niveau d’eau s’étant équilibré entre le lac des Deux Montagnes et la ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Selon le citoyen derrière l’initiative, c’est le moment parfait pour procéder à cette opération.

«Une fois que ça va être rempli, ça va juste être plus vite pomper l’eau l’autre côté», croit-il.

M. Meunier demande à ceux qui le peuvent de venir donner un coup de main pour mener à bien ce projet colossal. «Les gars commencent à être fatigués», lâche-t-il.