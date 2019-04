Des problèmes de circulation majeurs à prévoir à Gatineau

Les inondations des derniers jours compliqueront de beaucoup les déplacements dans la région de Gatineau ce lundi.

Le pont Chaudière, qui relie Gatineau à Ottawa est fermé jusqu’à nouvel ordre. Le débit de la rivière Chaudière est tellement important que l’eau atteint le tablier du pont.

Le pont Boyce, qui enjambe la rivière Blanche, sera également fermé à la circulation.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, demande aux citoyens de libérer le réseau routier en prévision des prochaines semaines.

En effet, on prévoit que le niveau de l’eau atteindra son maximum mardi ou mercredi, et ne redescendra pas de sitôt. Les problèmes de circulation devraient s’étaler sur quelques semaines.

Le porte-parole de la police de Gatineau demande aux citoyens de collaborer et de respecter la signalisation en place. «On tente de maintenir les routes ouvertes le plus longtemps possible, mais on ne veut pas le faire au détriment de la sécurité.»

Lundi, les bureaux gouvernementaux seront exceptionnellement fermés.