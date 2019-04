État d’urgence prolongé pour cinq jours à Montréal

L’état d’urgence a été prolongé pour cinq jours à Montréal alors que le niveau de l'eau continuait de monter, dimanche, et que les résidents touchés par les inondations se croisaient les doigts pour que les digues ne cèdent pas.

Le chef du Service de sécurité incendie de Montréal, Bruno Lachance, a mentionné lors d’une réunion extraordinaire du conseil municipal que l’eau risquait de continuer à monter lundi et mardi, mais que les niveaux étaient généralement en train de se stabiliser.

«Le danger actuellement, c’est que des digues cèdent et qu’on se retrouve avec des quartiers entiers inondés, sans compter que si des intervenants sont en train de travailler dessus, ça pourrait être très dangereux», a-t-il mentionné.

Les digues installées ont déjà été haussées à deux reprises. «Il y a une limite à la hausse des digues. Ce sont des structures instables, faites en urgence, pas par des professionnels, mais par des bénévoles et des gens du service d’urgence», même si des ingénieurs appuient le SIM, a dit M. Lachance.

Celui-ci a aussi demandé aux citoyens de ne pas s’approcher des digues et des secteurs inondés s’ils n’avaient pas à le faire.

M. Lachance a mentionné que 95 personnes avaient été évacuées depuis le début des inondations, dont une cinquantaine samedi au parc de maisons mobiles de L’Île-Bizard. «C’est un acte préventif suite à la montée des eaux qui risque de toucher le plancher des maisons mobiles, car on sait qu’il y a de l’électricité sur les planchers. Suite à la fermeture du courant, si des résidents veulent rester, on fera une vigie de surveillance comme on fait sur l’île Mercier», a-t-il expliqué.

Le conseil municipal de Montréal a tenu sa réunion dimanche après-midi à la Pierrefonds Comprehensive High School, tout près des secteurs inondés. C’était la première fois que le conseil se réunissait à l’extérieur de l’hôtel de ville depuis 1926.