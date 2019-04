L’Avalanche crée l'égalité dans sa série face aux Sharks

L’Avalanche du Colorado a résisté à une poussée des Sharks en fin de troisième période pour l’emporté 4 à 3, dimanche soir, à San Jose.

Ce gain a d’ailleurs permis aux hommes de Jared Bednar d’égaler la série 1 à 1.

Menant par deux buts avec cinq minutes à jouer, les vainqueurs ont vu Brent Burns réduire l’écart avec un bon tir des poignets. Tentant le tout pour le tout, les favoris de la foule ont retiré leur gardien à la faveur d’un sixième patineur. Une stratégie qui aura finalement bénéficié à l’Avalanche, puisque Nathan MacKinnon a touché la cible.

Ce fut d’ailleurs le filet gagnant, car Burns, encore lui, a de nouveau déjoué le gardien Philipp Grubauer dans les dernières secondes de jeu. Il était cependant trop tard pour les Sharks.

Avant cette fin rocambolesque, l’Avalanche a vu son capitaine, Gabriel Landeskog, prendre les choses en mains. Le Suédois a amorcé sa bonne soirée de travail en égalisant la marque en deuxième période. Landeskog a fait dévier un tir de la pointe du défenseur Tyson Barrie derrière le gardien Martin Jones.

Quelques instants plus tard, Landeskog a obtenu une très bonne chance de marquer, mais Jones lui a fermé la porte. Qu'à cela ne tienne, le retour a atterri sur la palette de Barrie, qui a décoché un boulet de canon dans la partie supérieure du filet.

Matt Nieto a également touché la cible pour les gagnants, tandis qu’Evander Kane a été le premier à s’inscrire à la marque dans cette partie.

La série se transporte maintenant au Colorado, où les deux formations se retrouveront, mardi soir, pour le troisième affrontement.

Deuxième victoire des Hurricanes

De leur côté, les Hurricanes de la Caroline ont inscrit l’ensemble de leurs buts lors du dernier tiers et ils ont vaincu les Islanders de New York 2 à 1, dimanche après-midi, au Barclays Center.

Ce gain a permis aux hommes de Rod Brind’Amour de prendre les devants 2 à 0 dans cette série de deuxième tour de la Ligue nationale de hockey (LNH).

La période fatidique s’est amorcée avec une réussite de Warren Foegele. Le joueur de première année a décoché un tir des poignets qui a trompé la vigilance de Robin Lehner, alors que seulement 17 secondes s’étaient écoulées depuis la reprise des hostilités. Il s’agissait du cinquième but de Foegele depuis le début de la danse printanière.

Moins d’une minute après le but égalisateur, Nino Niederreiter a placé les vainqueurs en avant. L’athlète suisse a habilement fait dévier un tir de la pointe de Teuro Teravainen dans le fond du filet adverse.

Le reste du boulot a été complété par le gardien Curtis McElhinney, qui au final a réalisé 17 arrêts. Ce dernier, qui n’avait toujours pas vu d’action depuis le début des séries, a été envoyé dans la mêlée après que Petr Mrazek soit tombé au combat en deuxième période. Les Hurricanes ont indiqué que leur partant souffrait d’une blessure au bas du corps et ils n’ont pas donné plus de détails.

«[McElhinney] a été impressionnant pour un gars qui arrivait du banc comme ça, a indiqué le défenseur Jaccob Slavin au site de la LNH. Il a évidemment joué tout un match et réalisé de gros arrêts dans la deuxième et troisième période. J’ai essayé de lui parler sur la glace, mais il était calme, concentré et il ne pas dit grand-chose. Il était simplement dans sa bulle.»

De l’autre côté de la patinoire, Lehner a repoussé 16 des 18 tirs dirigés contre lui.

C’est Mathew Barzal qui a inscrit l’unique but des Islanders. En première période et en avantage numérique, il a tenté d’envoyer la rondelle à un coéquipier, mais son relais a été dévié par Slavin dans son propre filet.

Les Islanders tenteront de revenir dans cette série, alors qu’elle se déplace à Raleigh pour les deux prochains affrontements. Le troisième duel sera tenu mercredi soir, au PNC Arena.