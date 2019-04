Le seuil critique atteint lundi à Rigaud

Les résidents sont sur le qui-vive à Rigaud, en Montérégie, alors que le seuil critique d’eau devrait être atteint lundi et mardi.

L’évacuation dans certains secteurs a été ordonnée il y a quelques jours déjà lorsque de nombreuses rues ont été inondées.

Certains ont décidé de rester pour tenter de sauver leur résidence. C’est le cas de Stéphane qui fait son possible pour éviter que l’eau ne s’infiltre trop dans son sous-sol.

«Je sais ce qui en est, tout le stress, c’est fatigant. Mais je suis content, ils n’ont pas mis de loi spéciale», explique l’homme qui préfère pouvoir rester chez lui.

Une autre résidente a dû refaire à trois reprises sa digue temporaire faite de sacs de sable. Elle affirme qu’elle serait prête à quitter en échange du 200 000$ avancé par le gouvernement.

«Ça vaut plus cher la maison, mais tu me donnes 200 000$ et je m’en vais. On approche la soixantaine, c’est dur, j’ai peur pour mon conjoint», dit Mme Bélanger.