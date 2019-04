«On a vu une vague s’en venir rapidement»

Quand la digue a cédé samedi soir à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Stéphane Breton n’a pu qu’assister, impuissant, à la montée des eaux dans son quartier.

Peu avant 19 h samedi, l’homme était en train de vérifier la digue près de la 19e avenue. En retournant vers la 23e avenue, un autre citoyen l’a averti que la barrière naturelle avait lâché.

«On a vu une vague s’en venir entre la 20e et la 22e, assez rapidement au sol, a-t-il raconté en entrevue sur LCN dimanche après-midi. J’ai averti mon enfant de faire sa valise. J’ai juste eu le temps d’aller chercher ma voiture et revenir chercher mes choses, il y avait déjà 18 pouces d’eau.»

Dès qu’il a vu les flots envahir la rue, c’était clair pour lui : «À la vitesse qu’elle s’en venait, c’était clair qu’il fallait évacuer. Il n’y a plus 36 solutions, on prend nos affaires et on s’en va. On a averti tout le monde de vider leur maison», raconte-t-il.

Il maintient que jusqu’à samedi, il n’y avait «aucun indice» que la digue cèderait. M. Breton se sentait d’ailleurs dans une relative sécurité dans le quartier. Il note que la digue n’a pas la même hauteur partout; dans certains secteurs, les eaux du lac des Deux Montagnes arrivaient près d’un demi-mètre sous le haut de la digue. Mais dans d’autres, avec les vagues, l’eau arrivait à la même hauteur que le sommet du rempart.

Inondation à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, le 11 avril 2019.

Présentement, sa maison est inondée. Avec sa famille, il habite dans une roulotte installée à côté de chez son neveu.

«C’est catastrophique. On a juste envie de se réveiller et de se dire ‘’ouf, c’était juste un cauchemar’’, admet-il. Mais ça continue. Va falloir s’y faire, c’est ça la réalité, malheureusement.»