Des images saisissantes: un quartier complètement déserté à Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Moins d'une heure après que la digue permanente de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a cédé, notre journaliste était sur place pour constater les impotants dégâts.

Il a pu constater que le lac des Deux Montagnes a complètement envahi les rues de la municipalité. L’eau atteignait le solage des bungalows, divers objets flottaient et le courant ne faiblissait pas.

Les policiers faisaient du porte-à-porte afin d’évacuer les résidents le plus rapidement possible. Plus de 5000 personnes ont dû quitter les lieux subitement.

