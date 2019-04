Des risques pour la santé liés aux inondations

Outre les pertes matérielles qu’elles provoquent, les inondations peuvent aussi être à l’origine de problèmes de santé découlant de l'eau souillée.

Des professionnels de la santé lancent un appel à la prudence à toutes les personnes qui se trouvent sur le terrain en cette période où la crue des eaux fait des siennes.

L’un des risques les plus importants en pareille situation est lié à la contamination, laquelle peut survenir lors d’un contact avec de l'eau souillée par des déchets humains et industriels.

«Les égouts se sont chargés d'eau. Les contaminants microbiologiques qui étaient dans les égouts, qui devaient aller vers les usines de traitement, reviennent à la surface», souligne Luc Lefebvre, toxicologue à la Direction de santé publique de Montréal.

La Dre Caroline Quach ajoute pour sa part que «compte tenu de la charge bactérienne là-dedans, il ne faut pas se mettre... il ne faut pas en avoir dans la bouche, il ne faut pas en avoir non plus... si on a des éraflures sur la peau, des égratignures sur la peau», détaille la microbiologiste et infectiologue au CHU Sainte-Justine.

Les maladies les plus courantes associées aux inondations sont les dermatites et les infections gastro-intestinales. À moins que cela soit vraiment nécessaire, il est recommandé de ne pas se promener dans les zones inondées.

«Si le moindrement on chauffait avec de l'huile à chauffage, alors notre réservoir a été inondé. Il est possible que l'huile se soit répandue, donc qu'on ait une contamination qui est présente», prévient Luc Lefebvre.

