E. coli: Rappel d'un produit de la fromagerie Hamel

Le fromage Saint-Félicien de la marque Le Pic, produit par la fromagerie Hamel, fait l'objet d'un rappel puisqu'il pourrait être contaminé par la bactérie E. coli.

Bien qu'aucun cas de maladie lié à ce fromage n'ait été signalé au Québec, des cas ont été rapportés en France, a annoncé l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) dans un communiqué publié en toute fin de soirée lundi.

Le produit visé par le rappel a été vendu en format de 180 g et porte le numéro de CUP 0 20060641300 0. Tous les codes sur le produit allant jusqu'au 29 avril 2019 sont visés par le rappel.

Au Canada, le formage Saint-Félicien a été écoulé seulement au Québec.

L'ACIA rappelle que les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne présentent pas nécessairement d'altération visible ou d'odeur suspecte.

Une contamination par la bactérie E. coli peut entraîner un vaste éventail de symptômes qui peuvent s'apparenter à ceux d'une gastro-enthérite, incluant des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et des diarrhées.

Dans certains cas plus complexes et rarissimes, les patients peuvent souffrir d'un accident cérébral vasculaire ou avoir besoin de dialyse et subir des dommages aux reins permanents. La maladie peut aussi causer la mort.