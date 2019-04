Frustration chez les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Deux jours après les évacuations d’urgence de milliers de résidents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les sinistrés commencent à ressentir une certaine frustration. Certains l’ont fait comprendre à la mairesse.

Des Marthelaquois qui ont dû quitter en catastrophe samedi soir leur résidence souhaitaient récupérer des effets personnels, de l’argent ou des médicaments. Ils ont interpellé la mairesse Sonia Paulus lundi après-midi à ce sujet.

L’échange est resté poli, mais clairement, mais on sent l’exaspération de plusieurs citoyens dont les maisons se trouvent dans la zone la plus sinistrée.

Les traits tirés par la fatigue, la mairesse a écouté leurs doléances, mais elle demande encore un peu de patience et leur recommande de s’inscrire sur une liste afin d’être accompagnés par les pompiers qui assureront leur sécurité lors des déplacements.

Une dame qui voulait se rendre chez elle dans le parc de maisons mobiles a dû rebrousser chemin. «C’est une zone qui a été évacuée, il faut qu’on soit conséquent. Si ça a été évacué, il faut passer par le système», a expliqué la mairesse.

Même message pour un homme qui espérait aller récupérer des effets personnels.

La mairesse rappelle que cette opération doit se faire dans l’ordre pour s’assurer que les gens à qui on autorise l’accès aux maisons en sont bel et bien les propriétaires.

«N’importe qui va rentrer n’importe où. Non. Il faut vraiment le faire dans les règles», conclut la mairesse.