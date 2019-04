«Le pire est derrière nous», dit François Legault

Le premier ministre François Legault s’est rendu lundi dans des municipalités riveraines du lac Saint-Pierre dans le but de rassurer la population.

«On est dans la bonne direction et je veux rassurer les gens. Le pire est derrière nous, a-t-il affirmé. Pour les plus proches de la rive, ça peut aller jusqu’à un mois, mais pour la plupart, d’ici deux semaines, ils devraient être capables de retrouver un état normal et commencer des travaux ou penser à déménager.»

D’abord à Maskinongé, une ville touchée par les inondations depuis deux semaines, puis à Nicolet, François Legault a discuté de mesures à prendre avec les municipalités municipales. Notamment, surélever les routes pourrait être important dans cette région pour éviter que des centaines de maisons soient isolées en raison de la montée des eaux.

François Legault a également souligné qu’il demeurait en contact avec le fédéral puisque l’aide de l’armée pourrait être requise une fois que l’eau se sera retirée.

Le niveau du lac Saint-Pierre devrait se stabiliser dès mardi et baisser de façon significative dès le dimanche 5 mai.