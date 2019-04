«Nous sommes fatigués, on pense à déménager»

Aux prises avec les inondations depuis une semaine, plusieurs résidents de Louiseville en Maurice doivent se rendre au travail en marchant dans l’eau ou en empruntant des embarcations puisque leur rue est remplie d’eau.

Une femme et sa famille ont enfilé leurs bottes pour braver l’eau froide et se rendre à leur véhicule garé au sec aux abords du rang Saint-Pierre. «Ça nous fait dix minutes de marche dans le courant, c’est essoufflant», témoigne la résidente à bout de souffle rencontrée par TVA Nouvelles.

La Louisevilloise marche dans l’eau depuis sept jours matin et soir afin de se procurer ce dont sa famille a besoin ou aller au boulot.

«Nous sommes fatigués et on pense à déménager. Ça fait cinq ans que nous sommes ici et c’est notre deuxième plus grosse inondation. En 2017, c’était beaucoup et c’est encore plus gros que 2017

Selon le dernier bilan d’Urgence Québec, 160 résidences sont évacuées, 200 sont isolées et quatre résidents sont évacués.

Le niveau du lac Saint-Pierre a baissé et devrait se stabiliser au cours des prochaines heures selon la Sécurité civile.