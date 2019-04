Nouveau bilan: 6339 résidences inondées et 8725 personnes évacuées

Selon le dernier bilan d’Urgence Québec, 6339 résidences sont inondées, 1672 sont isolées et 8725 personnes sont évacuées dans la province. L’Outaouais, les Laurentides et la Mauricie demeurent les régions les plus touchées par les inondations ce matin.

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

À Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 2500 maisons sont toujours inondées et les 6000 personnes évacuées ce weekend ne peuvent toujours pas réintégrer leur domicile.

Plusieurs maisons sont aux prises avec par plus d’un mètre d’eau. Les dommages seront considérables dans cette municipalité de 19 200 âmes des Laurentides. Même les véhicules de nombreux Marthelacquois seront perte totale.

Rigaud

La situation est par ailleurs toujours préoccupante dans le secteur de Rigaud en Montérégie où 567 résidents sont évacués, 83 maisons inondées et 40 isolées.

Outaouais

Quant à l’Outaouais n’est pas au bout de ses peines alors que la rivière du même nom a de nouveau grimpé de trois centimètres. Selon le dernier bilan, 1740 personnes ont été évacuées dans la région. 1084 résidences demeurent inondées et 399 résidences sont isolées.

Devant la situation et le fort débit, le pont Chaudière -un des cinq ponts interprovinciaux reliant Gatineau et Ottawa- demeure complètement fermé à la circulation.

Beauce

Quant à la Beauce, la situation est toujours assez stable selon la Sécurité civile. À Sainte-Marie, 100 résidences sont toujours isolées.