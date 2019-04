Résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac: «L’eau montait à vue d’œil»

La rapidité d’exécution des policiers a permis de sauver in extremis une trentaine d’aînés de leur résidence de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, samedi soir, alors que le niveau de l’eau montait à vue d’œil.

«Des évacuations, on en a vu, mais voir le niveau de l’eau monter si vite, c’était exceptionnel», relate Martin Boucher, agent de la Sûreté du Québec (SQ), qui était un des premiers arrivés au Manoir du Lac, sur la 17e avenue.

«Avoir à agir si rapidement, c’était une première pour nous trois», ajoute la policière de Deux-Montagnes Marie-Pierre Sigouin.

Le niveau de l’eau, toujours très froide, a grimpé d’un bon pied en une quinzaine de minutes, aux alentours de 21 h, samedi. Au point d’entourer la résidence pour aînés.

Plan d’évacuation

Les autorités ont tout de même réussi à mettre en branle un plan d’évacuation avant que ces personnes à mobilité réduite demeurent coincées à l’intérieur, dans la noirceur.

«Le courant venait d’être coupé, alors ça augmentait le stress chez les résidents», a précisé Jean-François Audet, agent de la SQ, qui faisait aussi partie de l’opération.

Rapidement, une quinzaine de policiers étaient présents pour porter secours.

Des gens en fauteuil roulant, en marchette, d’autres nécessitant des bonbonnes d’oxygène, ou souffrant de surdité, rien ne facilitait leur tâche.

Les agents ont dû soulever ces gens en détresse à bout de bras afin de les porter sur la terre ferme, hors du danger, et ce en quelques minutes à peine.

«Certains étaient en chaussettes et en pyjamas. Ils ont à peine eu le temps de ramasser un sac d’effets personnels», raconte l’agente Sigouin.

À l’extérieur, un peu plus loin, des familles angoissées cherchaient leurs proches.

Grâce à la police

N’eût été l’intervention rapide des forces policières, l’évacuation de ces résidents aurait été nettement plus complexe, nécessitant des bateaux et beaucoup plus de temps.



Les évacués ont pu se réfugier dans des voitures de patrouilles, des autobus scolaires, ainsi qu’à l’aréna Olympia, où ils ont pu joindre leur famille afin de les rassurer.