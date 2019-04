Un contrat de 100 M$ du fédéral pour une compagnie de l'Isle-aux-Coudres

Une entreprise de la petite municipalité de L’Isle-aux-Coudres, dans Charlevoix, a obtenu lundi un contrat de 102 millions $ pour construire des navires destinés à la Marine royale canadienne.

«C’est le plus important contrat en construction navale de notre histoire. C’est vraiment une excellente nouvelle», s'est exclamé en entrevue Philippe Filion, porte-parole pour le groupe Océan, qui possède la filiale de L’Isle-aux-Coudres ayant remporté l’appel d’offres d’Ottawa.

Cette dernière, Industries Océans Inc, aura le mandat de fournir quatre remorqueurs à la Défense nationale. Ces navires de dimension moyenne servent à travailler en appui aux plus gros navires de la Marine royale canadienne, en les aidant notamment à accoster, à faire face à des difficultés techniques ou à éteindre des incendies dans des installations portuaires.

Les quatre remorqueurs seront livrés à Esquimalt, en Colombie-Britannique, et à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour remplacer de vieux bateaux de ce type.

«Notre travail va pouvoir rayonner d’un océan à l’autre», s’est réjoui M. Filion. Il a ajouté que le contrat engendrera aussi d’importantes retombées économiques sur place, à L’Isle-aux-Coudres, une petite bourgade d’un peu plus de 1000 habitants.

Industries Océans Inc estime que le contrat de construction, qui doit s’échelonner sur une durée de trois ans et demi, permettra de créer entre 25 et 30 emplois.

«Une trentaine d’emplois à L’Isle-aux-Coudres, c'est beaucoup. [Avec] les 110 emplois qu’on a déjà, on est vraiment dans les gros employeurs de la région», a affirmé M. Filion.

La députée de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, a annoncé l’attribution du contrat à Industries Océans Inc, lundi matin.

«L’annonce d’aujourd’hui est un autre bel exemple de la façon dont la Stratégie nationale de construction navale (SNCN) favorise la prospérité et la création d’emplois dans les collectivités d’un bout à l’autre du pays, y compris au Québec», a-t-elle dit par voie de communiqué.

La SNCN, annoncée en 2010, vise à renouveler la flotte de navires du fédéral. D’importants contrats pour l’approvisionnement en grands navires ont été accordés à la firme Irving, basée à Halifax, et à une filiale de Seaspan basée à Vancouver. La Davie a pour sa part obtenu un contrat de conversion de trois brise-glaces.