Une demande de travaux sur la digue de Sainte-Marthe-sur-le-Lac avait été déposée en février

Une demande pour enrocher la digue qui a cédé à Sainte-Marthe-sur-le-Lac samedi soir avait été déposée au ministère de l’Environnement en février dernier.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a confirmé cela en point de presse lundi matin.

«Cette demande-là a effectivement été envoyée à mon collègue du ministère de l’Environnement en février dernier. Elle est analysée à l’aune des critères qui sont en vigueur par rapport aux exigences environnementales», a-t-elle précisé.

Le ministère de l’Environnement a confirmé à TVA Nouvelles avoir reçu une demande pour enrocher le bas de la digue le 7 février dernier.

Des informations manquantes au dossier ont été envoyées par la municipalité à la Direction régionale le 6 mars.

Au terme de l'analyse du dossier, les travaux devaient avoir lieu cet automne, a confirmé le ministre de l'Environnement Benoit Charette.

«Malheureusement, on a tous été surpris par une crue qui était imprévisible et nettement plus forte qu’on pouvait le croire», a-t-il expliqué en entrevue avec Paul Larocque.

Le ministère a fait savoir lundi que la «seule préoccupation était d’assurer que tous les moyens nécessaires soient déployés le plus rapidement possible afin d’assurer la sécurité actuelle et future des résidants de l’endroit».

Zone problématique depuis 1974

La digue qui a cédé samedi avait été construite à la fin des années 1970 après des épisodes d’inondation en 1974 et 1976, notamment dans les secteurs entre la 7e et la 45e avenue.

Des inspections réalisées en 2009 et 2017 par la municipalité de Sainte-Marthe-sur-le-Lac avaient détecté d’importants problèmes.

Un rapport gouvernemental de 2009 faisait notamment état de graves lacunes sur la structure, mais pas dans le secteur où elle a cédé.

«Il faut comprendre que c’est une digue végétalisée, qui n’est pas renforcée partout par du béton. On parle essentiellement de la terre compactée. Il faut savoir aussi que c’est une digue qui plus de 50 ans aussi», a ajouté le ministre.

Le ministère de l’Environnement avait autorisé des travaux d’urgence à ce moment-là.

Il est impossible pour le moment de savoir si des travaux ont été réalisés après la publication du rapport de 2017.