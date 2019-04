Suivez les experts lors d'une mission de sauvetage animal

Chiens, chats, oiseaux... Urgence oblige, plusieurs animaux de compagnie ont été abandonnés dans la zone inondée, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, samedi.

Heureusement, des équipes de sauveteurs spécialisés veillent au grain et menaient, lundi, une opération pour secourir ces précieux compagnons laissés derrière. TVANouvelles.ca a eu le privilège de prendre part à cette mission pas ordinaire.

9h00: Les équipes se préparent. La bénévole Alexandra et la technicienne en santé animale Julie en ont vu d’autres, mais c’est la première fois qu’elles interviennent en zone inondée.

9h15: Roxane et Gabrielle, qui prennent part elles aussi à l’expédition, détaillent ce qui les motive : les animaux et leur bien-être. Elles cherchent aussi à aider leurs maîtres inquiets qui, désemparés, ont été forcés de les laisser derrière.

9h20: On distribue des vivres pour les animaux et on embarque dans le véhicule qui nous conduira à la zone immergée.

9h30: On arrive à une digue de fortune, qui témoigne du travail impressionnant abattu dans les derniers jours pour arriver à se protéger de l’eau, qui est d’ailleurs glaciale à cette époque-ci de l’année.

9h45: On prend place à bord de l’embarcation pneumatique. Assis sur l’eau, les scènes sont saisissantes. Ici, un véhicule est presque entièrement submergé; là, un parc disparaît sous les flots. Des poubelles flottent à la surface.

9h50: Premier arrêt dans une maison où se terre un chat de 17 ans, décrit comme anxieux par ses maîtres. À genoux, les bénévoles tentent leur approche quand ils l’aperçoivent dans la cuisine. En quelques minutes, la petite bête se laisse convaincre et est transportée dans une cage vers l’embarcation. On reprend la «route».

10h05: On aperçoit un animal à la fenêtre d’une maison vraisemblablement déserte. Qu’est-ce qu’on fait dans ces cas-là? «Rien. Il faut que l’animal soit sur la liste.»

10h10: De retour sur la terre ferme. Les bénévoles remettent le chat à ses maîtres, très heureux de le retrouver en santé. «Ça s’est très bien passé, il était dans votre cuisine.»

10h12: «C’est un beau soulagement, réagit le maître du chat qui vient d’être rescapé. On s’attendait à ce qu’il y ait de l’eau jusqu’au premier plancher. [...] Il avait de la nourriture, de l'eau, mais c'était le temps qu'on aille le chercher, ça fait quand même trois jours!»

Nous invitons les citoyens dont les animaux de compagnie se trouveraient encore dans leur résidence évacuées à contacter les autorités municipales. Des professionnels pourront intervenir pour les récupérer. Ne prenez pas de risques! — Sûreté du Québec (@sureteduquebec) April 29, 2019

Les citoyens qui veulent faire appel au service de sauvetage d’animaux peuvent composer le 450 472-7310 et faire le 0.