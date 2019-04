Bar de Sherbrooke: il veut dénoncer l’agression gratuite qu’il a subie

Un homme de 21 ans veut dénoncer l’agression vraisemblablement gratuite qu’il a subie dans un bar de Sherbrooke et qui lui a valu une fracture du nez.

Louis Benoit de Drummondville était à la Commission des liqueurs de Sherbrooke le 5 avril avec un ami.

Vers 23 h 30, il a ressenti un coup de coude dans son dos. Il s’est retourné pour interpeller l’homme qui se trouvait devant lui. «Je ne suis pas une personne violente, mais je ne me laisse pas marcher sur les pieds», a reconnu M. Benoit.

Les deux hommes se sont échangé quelques paroles en se poussant, selon les dires du Drummondvillois. Il raconte qu’il a été subitement frappé à l’œil gauche de la part d’une personne qui semblait être un ami de l’homme qui se trouvait en face de lui.

Une altercation s’en est suivie et Louis Benoit s’est retrouvé au sol on lui a assené plusieurs coups sur le corps et sur le visage.

C’est le portier du bar qui est venu mettre fin à l’altercation.

Nez fracturé

Louis Benoit affirme s’être ensuite rendu à l’hôpital et que le médecin a constaté qu’il avait le nez fracturé.

Il est allé porter plainte à la police pour voies de fait sur ses agresseurs. Le porte-parole de la police de Sherbrooke, Martin Carrier, a confirmé que le dossier était soumis à une enquête.

«S’ils m’ont fait ça, ça veut dire qu’ils peuvent le faire à d’autres personnes», dénonce-t-il sans détour.

«Les personnes qui agissent de la sorte ne devraient pas sans sortir sans aucune conséquence», conclut-il.

La Commission des liqueurs a fait savoir « qu’elle n’avait pas regardé les caméras (...) et qu’elle collaborera avec la police».