Début des corvées de nettoyage au lac Saint-Pierre

Bien que plusieurs rues soient toujours inondées aux abords du lac Saint-Pierre, les opérations de nettoyage ont commencé par endroits, dont à Nicolet, au Centre-du-Québec.

Le niveau du fleuve Saint-Laurent et du lac Saint-Pierre étant à la baisse, les municipalités ont demandé l’aide de l’armée pour effectuer ces opérations. Elles sont en attente d’une réponse.

À Bécancour, des secteurs sont toujours isolés par les eaux, mais les patrouilles des autorités se font moins fréquentes.

«Les prévisions à long terme sont à la baisse, alors nous avons commencé à ralentir nos visites envers nos gens, mais on a fait des visites 24 heures par jour durant les deux dernières semaines. On s’assurait que tout le monde était confortable et en sécurité», a expliqué Luc Desmarais, directeur du service incendie de Bécancour.

Selon le bilan d'Urgence Québec de mardi à 19 h 30, un total de 111 résidences étaient isolées et 25 étaient inondées à Bécancour. En Mauricie, Louiseville, Maskinongé et Sainte-Anne-de-la-Pérade sont les municipalités les plus touchées.