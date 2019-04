Dépouillement dans Gaspé: une transcription à la source de l’erreur

Le Directeur général des élections conclut qu’une simple erreur de transcription a fait en sorte que les libéraux avaient d’abord, à tort, été déclarés gagnants dans la circonscription de Gaspé, lors de l’élection générale du 1er octobre dernier.

«L’enquête révèle que le personnel avait bel et bien comptabilisé les votes pour chaque personne candidate, mais qu’il avait mal transcrit les résultats sur le relevé du dépouillement. Cette erreur n’a pas été commise de mauvaise foi», a indiqué le DGEQ, par communiqué, mardi.

L’organisme public conclut incidemment qu’«aucune tentative de fraude ni aucune infraction à la Loi électorale» n’a eu lieu dans la circonscription de Gaspé lors du dépouillement du vote.

Élections Québec avait annoncé la tenue d’une enquête dans la circonscription de Gaspé le 11 octobre 2018 après qu’un dépouillement judiciaire eut démontré que tous les votes contenus dans l’urne 61 avaient été attribués indûment au candidat libéral.

La candidate péquiste Méganne Perry Mélançon a finalement été élue avec 41 voix d’avance sur son plus proche poursuivant, le libéral Alexandre Boulay.

Formation déficiente

Le dépouillement judiciaire a également permis d’apprendre que 49 des 132 relevés du dépouillement de la circonscription ont dû subir des corrections.

Selon le DGEQ, ces erreurs démontrent «une mauvaise compréhension des règles à appliquer par certains membres du personnel électoral», ce qui peut notamment s’expliquer par «un manque d’uniformité dans la formation offerte au personnel de la circonscription».

L’organisme québécois s’est donc engagé à améliorer le processus de formation du personnel électoral et à faire en sorte que le matériel électoral soit plus «accessible et efficace».

Pour faire la lumière sur le dépouillement des votes dans la circonscription de Gaspé, une dizaine d’enquêteurs ont rencontré plus de 150 personnes de novembre à février dernier.