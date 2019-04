Des sinistrés retrouvent leur maison dans un état lamentable

C’est ce qu’on entend depuis plusieurs jours: les sinistrés traversent des moments pénibles ces jours-ci, mais ce qui les attend risque d’exiger beaucoup de patience et d’énergie.

Mardi, plusieurs d’entre eux réintégraient leurs domiciles pour y constater l’ampleur des travaux qu’il y aurait à faire. La vie reprend son cours, mais dans des conditions difficiles.

TVA Nouvelles est allé à la rencontre de quatre sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac pour qui le vrai travail commence maintenant.

Sous-sol disco sous l’eau

Alain Pilon avait aménagé un bar rétro avec une boule disco dans son sous-sol, un écran au plafond, un système de son et des divans. Mardi, toute cette belle installation était submergée dans une eau grise.

«Malheureusement, il ne reste plus rien. Il faut vider toute cette eau-là, démolir tout et recommencer à zéro. C’est désolant, il n’y a pas de mot», a-t-il confié, en admirant la scène.

Souvenirs plus précieux que tout

Pour plusieurs, les meubles demeurent du simple matériel. L’essentiel se situe ailleurs.

«J’ai trois enfants et j’ai au-dessus de 20 albums photos, depuis leur naissance, et ma grande crainte, c’était que mes albums, mes souvenirs disparaissent avec l’eau», raconte Jocelyne Massie avec beaucoup d’émotion.

«Mais merci mon Dieu! L’eau a monté à deux ou trois pieds et ma fille est venue ici et a réussi à monter tous les albums. Il y en a juste un ou deux qui ont été atteints», a-t-elle poursuivi. Mardi matin, lors de la visite de notre journaliste, elle s’attachait d’ailleurs à en faire sécher les pages pour en récupérer le plus possible.

Dans le sous-sol de sa demeure, Mme Massie nous montre un amas de meubles. «Ce que vous voyez, c’est le stock de mon garçon qui habitait à Pointe-Calumet l’année dernière et qui a été, lui, inondé et a vendu sa maison. J’ai entreposé son stock au sous-sol et il a quand même écopé de l’inondation», explique-t-elle, résignée.

Solidarité dans ce vaste chantier

Un chantier impressionnant est en cours dans le sous-sol de Benoît Vachon, qui travaillait fort mardi lors de notre passage.

«Il faut recommencer pas mal à zéro. L’important, c’était d’aérer les murs pour pas que le moisi pogne. Ensuite, on va regarder avec les experts en sinistre ce qu’il faut conserver et ce qu’il faut changer», a-t-il expliqué.

M. Vachon trouve la situation décourageante, mais reconnaît qu’il a reçu beaucoup d’aide et qu’ils sont solidaires entre voisins.

«On va se relever»

Charles Sanscartier nous a ouvert la porte de son studio, révélant un endroit sens dessus dessous, un banc affalé sur le frigo couché au sol, beaucoup de meubles renversés, l’îlot arraché.

«On va essayer de ‘’stripper’’ les murs pour ne pas que la moisissure monte plus haut, on va essayer de sauver le plus possible de stock», a-t-il détaillé. L’homme a fini de construire sa maison il y a quelques mois à peine, en novembre dernier. «Et là, c’est ça: on recommence.»

Est-il découragé? «Oui et non. Je ne peux pas rien faire de plus. C’est arrivé, c’est arrivé. On va se relever et on va continuer.»