La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac est au courant depuis 18 mois que la digue qui a cédé samedi exige d’importantes rénovations. Mais elle n’avait toujours pas commencé les travaux parce qu’elle espérait obtenir une subvention.

«Le rapport était clair et net, la digue n’était pas suffisamment solide et elle n’était pas assez haute : il manquait deux pieds! Qui s’est traîné les pieds? La municipalité attendait une subvention, on s’est renvoyé la balle. Me semble que quand t’es mairesse d’une petite municipalité, la priorité, c’est la digue, c’est ben plus important que l’heure d’ouverture des piscines ou la collecte des déchets!» a lancé Richard Martineau dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Selon le chroniqueur, la mairesse aurait dû sortir publiquement pour avertir de l’urgence de la situation afin de faire accélérer les choses, ce qui ne s’est pas produit.

«Il y aurait pu avoir des morts», conclut-il.

