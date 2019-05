La Commission de la fonction publique de Montréal veut traiter les plaintes anonymes

Constatant une baisse de ses activités, la Commission de la fonction publique de Montréal souhaite de nouveau pouvoir traiter les plaintes anonymes, comme c’était le cas avant 2017.

Entre 2016 et 2018, le nombre de plaintes traitées, recevables ou non, a diminué de 31 %, «ce qui est significatif», indique le dernier rapport annuel de la CFPM.

Cet organisme indépendant relevant du conseil municipal traite les plaintes relatives aux processus de dotation et de gestion de la main-d'œuvre de la Ville de Montréal.

«Depuis la modification de son règlement en mai 2016, la Commission ne peut plus traiter les plaintes anonymes en matière de dotation», se désole la présidente de la CFPM, Julie Pépin, dans le rapport.

Les plaintes anonymes sont désormais du ressort du Bureau du contrôleur général de la Ville, lequel relève de la Direction générale.

«Or, je pense qu’il serait tout à fait pertinent, voire primordial, que les enquêtes visant les plaintes anonymes soient effectuées par une entité neutre et indépendante de la Ville, comme la CFPM», poursuit Mme Pépin.

Seul 1 % des processus de dotation de la Ville font l’objet d’une plainte. Les 3500 postes affichés en 2018 ont reçu 230 000 candidatures.

L’an dernier, 36 plaintes ont été déposées à la Commission, dont 15 étaient recevables et ont donné lieu à une enquête approfondie.

De plus, 11 plaignants ont retiré leurs plaintes, soit environ deux fois plus qu’en 2017. Les craintes de représailles et le peu de confiance dans le pouvoir de la Commission étaient des motifs plus souvent cités. L’hypothèse des représailles n’a pu être confirmée, selon la Commission.

Le délai de traitement pour une plainte est passé de 49 jours ouvrables en 2017 à 35 jours en 2018.