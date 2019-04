«Le pire est derrière nous», dit Valérie Plante

Bien qu'elle juge que le pire des inondations est maintenant passé du côté de Montréal, la mairesse Valérie Plante souhaite que l'armée continue à prêter main-forte aux sinistrés. Elle demande aussi l'aide de Québec et d'Ottawa pour le nettoyage à venir.

«La situation elle est stable, a déclaré Mme Plante dans une mêlée de presse mardi, vers midi. Dans les derniers jours, j’ai choisi de garder l’état d’urgence, en prévision, en ne sachant pas comment ça évoluerait, mais, effectivement, je pense qu’on peut dire que le pire est derrière nous.»

Donnant en exemple la digue ayant cédé dernièrement à Saint-Marthe-sur-le-Lac, la mairesse insiste sur l’importance de rester alerte. «Je continue d’être vigilante et de dire "tant et aussi longtemps qu’on n’aura pas enlevé les digues, on va continuer d’être aux aguets" et, donc, l’état d’urgence se prolonge jusqu’à ce jeudi.»

L’état d’urgence, déclaré vendredi dernier, a été prolongé dimanche pour cinq jours additionnels.

Mme Plante souhaite que les Forces armées canadiennes maintiennent leur présence sur le terrain, notamment dans les endroits problématiques, incluant Laval et L’Île-Bizard.

Elle sollicite l’aide de Québec et d’Ottawa pour contribuer au nettoyage après les inondations. «Je souhaite vraiment avoir de l’aide de l’armée et du gouvernement du Québec pour justement faire en sorte que le ramassage de sacs de sable, nettoyer les berges ne vienne pas compromettre nos opérations de nettoyage pour toute la ville de Montréal», a-t-elle dit.

En outre, la mairesse a réitéré l’importance de cartographier les terres inondables en vue de discussions avec le gouvernement québécois sur les inondations. Si elle encourage la tenue d’une réflexion sur ce qu’il faut faire à propos des terres inondées de façon récurrente, Mme Plante ne croit pas à une solution unique.

Le premier ministre du Québec François Legault a déjà évoqué la possibilité de forcer des riverains à déménager. «On ne peut pas dire aux gens de l’île de Montréal et de la grande région métropolitaine juste "déménagez!"», a commenté la mairesse Plante.