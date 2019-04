Adolescente, la députée provinciale Manon Massé voulait devenir curé.

La co-porte-parole de Québec solidaire croyait que c’était peut-être sa vocation. Elle a toutefois «appris vite que ce n’était pas une histoire de filles».

La représentante de la circonscription montréalaise de Sainte-Marie–Saint-Jacques a malgré tout poursuivi des études en théologie, elle qui est devenue organisatrice communautaire. «Je pensais que c’était la façon que je pouvais sauver le monde», a-t-elle expliqué dans le balado Emmanuelle présente... sur QUB radio.

Ses études en théologie, qui l’ont ébranlée, ont contribué à développer sa fibre féministe. «En même temps que ces religions-là se veulent majeures pour l’humain, [elles] rejettent la moitié de l’humanité. Il y a quelque chose là-dedans pour moi qui dissone, qui ne fonctionne pas. Ça n’a pas de bon sens.»

Mme Massée, qui a grandi dans une famille «extrêmement catholique», ne se reconnaît plus dans aucune religion. Elle se dit néanmoins toujours «profondément enracinée dans les valeurs» associées à la religion.

«Je pense qu’il y a des valeurs universelles dans lesquelles, moi, je me reconnais. J’ai une spiritualité active, mais il n’y a plus aucune religion qui m’intéresse.»

Si la députée avoue ne pas avoir beaucoup de respect pour les grandes religions, elle assure avoir «un énorme respect pour les gens qui ont une foi, n’importe laquelle».

Une femme assumée

C’est lorsqu’elle étudiait en théologie que Manon Massé a pris conscience de son homosexualité. «Il a fallu l’assumer», se rappelle la politicienne, qui, à l’époque, avait créé un comité de défense des droits des homosexuels de la faculté de théologie de l’Université de Montréal.

La co-porte-parole de QS n’a d’ailleurs jamais cherché à cacher son homosexualité. «J’ai toujours été "out", précise-t-elle. Du moment où je suis tombée en amour avec une femme et que j’ai su que j’étais lesbienne, il n’y a jamais eu de garde-robe pour moi.»

Très tôt dans sa vie, la députée solidaire a appris à s’assumer, elle qui a toujours été différente. «Quand on ne rentre pas dans les normes, quand on ne rentre pas dans les cases, on est marginalisée, insiste-t-elle. Je pense que j’ai appris à vivre avec moi-même et à assumer ça pleinement.»

La politicienne reconnaît toutefois qu’il n’est pas toujours facile d’affronter le regard des autres. «Parce que les modèles sont tellement normés, presque uniques. Si tu ne ressembles pas à ça, il y a toute cette idée que tu n’es pas une vraie femme.»

Mais pour Manon Massé, l’important ce n’est pas d’être une vraie femme, mais d’être une femme vraie.

