Une mère et sa fille résignées à dormir dans leur voiture

Une mère et sa fille sinistrées des inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac se sont résignées à dormir dans leur voiture pour éviter d’abandonner leur chien.

Les deux femmes et leur chien ont à peine fermé l’œil dans leur petite voiture Honda Fit en bordure de la rue Louise, à proximité de leur maison.

«On n’a pas de place. On a essayé à l’aréna Olympia [NDLR: un refuge mis en place par la municipalité] hier, mais on ne pouvait pas, parce qu’on a un chien traumatisé, soutient Sylvie Fillion. On ne peut pas la mettre dans un refuge.»

Mme Filion et sa fille ne veulent pas se séparer de leur chien, puisqu’elles considèrent qu’il s’agit d’un «membre de la famille».

La Croix-Rouge confirme que les animaux ne sont admis au centre d’hébergement des sinistrés mais dit référer les gens à un refuge à Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Biens à récupérer

Les deux femmes habitaient un parc de maisons mobiles. Comme tous les résidents du secteur, elles ont dû quitter leur résidence en catastrophe, samedi soir, et elles n’ont pas eu le temps de faire leur valise.

«On ne pouvait pas rien sortir, dit Sylvie Fillion. La minute qu’ils nous ont averties, il fallait qu’on sorte tout de suite. Ils disaient que la digue avait cédé et qu’il fallait qu’on se dépêche.»

Confrontées à cette situation, elles veulent au moins retourner dans leur domicile pour récupérer des effets personnels, dont des médicaments.

En attendant, la fatigue s’accumule et l’inquiétude grandit.

«On n’a rien pour manger, déclare Mme Fillion. Hier, [ma fille] a demandé de l’aide sur Facebook alors il y a quelqu’un qui a avancé des sous pour qu’on ait quelque chose. Elle, elle ne peut pas aller travailler parce que son outil de travail est resté dans la maison.»

