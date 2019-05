Une série américaine sera tournée à Québec

Une importante série télé américaine produite par le studio Fox pour la chaîne National Geographic sera tournée dans la grande région de Québec cet été, a appris Le Journal.

Selon nos informations, le tournage de cette ambitieuse série de 10 épisodes intitulée Barkskins débutera en juin et se prolongera sur une période de cinq mois, à Québec et dans ses environs. Les scènes seront tournées en pleine nature, en retrait de la ville. On parle de plateaux localisés dans la forêt ou sur le bord du fleuve et qui ne seront accessibles que par des chemins de terre.

Une partie de l’équipe de production de la série est installée depuis quelques semaines dans les studios MELS, à Montréal, pour préparer le tournage. Le budget de la série n’a pas été dévoilé, mais selon nos sources, la région de Québec n’avait encore jamais accueilli un tournage de cette envergure.

Ce n’est pas la première série télé à choisir Québec comme décor. Tourné à l’automne 2016 dans la vieille ville, le premier épisode du feuilleton sud-coréen Goblin avait rejoint plus de quinze millions de téléspectateurs et incité de nombreux touristes de Corée à venir visiter Québec.

Fresque historique

Annoncée comme une grande fresque historique dont le récit remonte à 300 ans en arrière, Barkskins est une adaptation du roman éponyme de l’écrivaine américaine Annie Proulx, l’auteure de la nouvelle Brokeback Mountain, qui a inspiré le film du même titre.

Une partie de l’histoire de la série se déroulera au 17e siècle et suivra le parcours d’Européens qui débarquent en Nouvelle-France avec l’intention de coloniser de nouvelles terres en rasant des forêts.

L’acteur britannique David Thewlis (Harry Potter, Wonder Woman) a hérité de l’un des rôles principaux de la série. Il sera entouré notamment de Christian Cooke (The Art of More) et de James Bloor (Dunkirk). C’est le réalisateur David Slade (Breaking Bad, Black Mirror) qui mettra en scène le premier épisode de la série.

Produite par Fox 21 Television Studios (une division télé du studio hollywoodien Fox), la première saison de Barkskins comptera dix épisodes et sera diffusée l’an prochain sur la chaîne National Geographic, dont le réseau s’étend à 172 pays.