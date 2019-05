144 millions $ d’argent public pour aménager la nouvelle Maison de Radio-Canada

Radio-Canada dépensera 144 millions $ de fonds publics pour aménager son nouveau quartier général à Montréal, en plus de payer un loyer annuel de 21 millions $.

Malgré les refus répétés de la société d’État de dévoiler les coûts de construction de la Nouvelle Maison de Radio-Canada, notre Bureau d’enquête a obtenu des documents internes, dont des plans de construction détaillés, qui dévoilent de nombreux détails.

On y apprend qu’en échange de son loyer annuel de 21 millions $, la Société Radio-Canada (SRC) hérite d’un bâtiment doté d’un aménagement minimal. Elle prévoit avoir besoin d’au moins 144 millions $ supplémentaires pour aménager les locaux selon ses besoins.

Par exemple, les infrastructures de production neuves coûteront au moins 64,2 millions $. Les dépenses pour équiper les nouveaux bureaux et les studios sont évaluées à 63,9 millions $. L’implantation des réseaux et de la téléphonie coûtera 10,9 millions $. 5 millions $ sont aussi budgétés pour l’acquisition d’équipements de mise en ondes.

Pour sa part, le promoteur immobilier Broccolini, propriétaire du bâtiment, dépensera plus de 178 millions $ pour la construction et l’aménagement de base. Le vitrage intérieur, à lui seul, est évalué à 3,5 millions $. La terrasse de la garderie hébergée dans le bâtiment est estimée à 30 000 $.

Un trou de 102 millions $

Depuis le lancement de ce méga-projet en 2017, la haute direction de Radio-Canada maintient qu’il sera réalisé «à coût nul pour les contribuables». Toutefois, les revenus tirés de la vente de la tour brune (42 millions $) apparaissent largement insuffisants pour financer les 144 millions $ que compte débourser la société d’État.

À la lumière de ses propres budgets, la SRC s’apprête à engloutir au moins 102 millions $ de plus que les revenus générés par la vente de sa célèbre tour.

«Où iront-ils chercher ces dizaines de millions ? Est-ce dans la poche des contribuables?», s’est interrogé Renaud Brossard, directeur de la Fédération canadienne des contribuables.

Par courriel, le directeur des relations publiques de Radio-Canada, Marc Pichette, a indiqué que la Société d’État dispose des fonds nécessaires pour concrétiser cet ambitieux projet. «C’est par la vente du site, de l’immeuble existant et de nos budgets actuels en immobilisation que CBC/Radio-Canada financera ses nouvelles installations», a-t-il laissé savoir.

Le syndicat inquiet

La Fédération nationale des communications de la CSN, qui représente 3000 employés syndiqués de la SRC, ne cache pas son inquiétude en constatant la facture du projet immobilier.

«Le déménagement est un poids financier qui soulève plusieurs questions parmi nos membres, a souligné la présidente Pascale St-Onge. On veut savoir quels seront les impacts sur le budget global, et, donc, les impacts en bout de ligne sur la programmation et sur les emplois ».

Or, la SRC refuse encore à ce jour de dévoiler la facture totale de son projet et l’impact sur ses finances. Elle s’est engagée à le faire une fois tous les travaux terminés.

Les aménagements de la nouvelle maison de Radio-Canada

Équipements de production flambant neufs : 64,2 millions $

Aménagement des bureaux et des studios : 63,9 millions $

Réseaux et téléphones : 10,9 millions $

Équipements de transmission : 5 millions $

Total: 144 millions $