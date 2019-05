Enfant maltraitée: «Le DPCP devra mettre ses culottes»

La mort d’une fillette de 7 ans de Granby, qui aurait succombé à ses blessures après avoir été victime de sévices, pour laquelle son père et sa belle-mère ont été arrêtés, soulève l’ire des Québécois.

L’expert en affaires policières et retraité de la Sûreté du Québec, Jean-François Brochu, se montre intraitable sur le sujet et exige que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) «aille jusqu’au bout» dans ses accusations envers les deux accusés.

«Le DPCP devra mettre ses culottes et arrêter d’aller au plus facile avec des règlements d’homicide involontaire ou des règlements de crimes moindres dans des affaires comme celle-là», appuie M. Brochu.

Ligotée et bâillonnée

D’après le Journal de Montréal, l’enfant aurait été ligotée et bâillonnée avec du ruban adhésif durant de longues heures avant qu’elle soit découverte par les policiers qui l’ont conduite au centre hospitalier. La petite extrêmement mal en point a succombé à ses blessures 24 heures après son admission à l’hôpital.

«Quand on a la preuve d’un meurtre au premier degré, car ici c’est un cas de séquestration. Quand on tue quelqu’un dans une séquestration, selon moi ça mérite des accusions au premier degré», poursuit Jean-François Brochu.

Le policier retraité souhaite que le DPCP adopte une démarche jusqu’au-boutiste.

Peu importe le chef d’accusation, j’espère qu’ils iront jusqu’au bout. Des fois, on dirait que c’est la loi du moindre effort et on a vu des gens sortir par la grande porte (libre)», appuie M. Brochu.

DPJ dans le dossier

L’expert en affaires policières n’est pas tendre avec la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) qui était déjà intervenue dans le dossier de la petite victime. L’enfant vivait avec son père qui serait aux prises avec des problèmes mentaux et sa belle-mère qui aurait déjà été accusée de voies de fait.

«Je sais que depuis hier, il y en a qui ne filent pas à la DPJ. Si tout ce que l’on entend est exact, il doit y avoir des gens ce matin qui doivent avoir de la difficulté à se regarder dans le miroir», soutient Jean-François Brochu.

Parfois, il y a du sous-financement et un manque de personnel à la DPJ avance l’ex-policier. «Il y a du travail extraordinaire, mais là on a dormi au gaz, on l’a échappé», déplore l’ancien policier.