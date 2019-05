Hydro-Québec: les libérations syndicales ont coûté 19,6 M$ entre 2014 et 2018

Les libérations syndicales des employés d’Hydro-Québec ont coûté 19,6 millions $ en salaires à la société d’État au cours des cinq dernières années. Une facture «illogique», clame la Fédération canadienne des contribuables.

Selon des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, en 2018, le fournisseur d’électricité a payé 4,3 millions $ (37 %) des 11,6 millions $ en salaires versés dans le cadre d’activités impliquant ses différents syndicats.

Ce montant, qui est le plus élevé depuis au moins 2014, représente une augmentation de la facture pour la société d’État de 17,6 % par rapport à la cuvée précédente.

Il est toutefois important de rappeler que la dernière année a été plutôt mouvementée entre la direction et les employés qui ont multiplié les pourparlers. Hydro-Québec, qui compte plus de 19 500 travailleurs, a renouvelé les conventions collectives de sept de ses huit syndicats.

Depuis 2014, le montant total des salaires versés lors d’activités syndicales chez Hydro-Québec s’élève à environ 55 millions $. En moyenne, l’employeur paie entre 34 % et 37 % de la facture, la différence est assumée par les syndicats. Il peut s’agir de rencontres pour le renouvellement des conventions collectives, mais également en matière de santé et sécurité et de relations de travail.

«Illogique»

Selon la Fédération canadienne des contribuables, il est « illogique » que les citoyens paient indirectement pour ces activités qui rapportent principalement aux travailleurs.

«C’est un peu comme si l’employeur subventionnait le syndicat. Et l’employeur, ce sont les contribuables», déplore le porte-parole, Renaud Brossard.

Chaque année, c’est le Syndicat des employés de métiers d’Hydro-Québec (SCFP 1500) qui fait bondir les frais des libérations syndicales. L’an dernier, l’employeur a payé 2,3 millions $ (44 %) des 5,2 millions $.