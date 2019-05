Les analystes de «La Joute» s’expliquent mal comment la fillette de sept ans qui est décédée à Granby d’une possible négligence parentale a pu rester aux soins de ses proches.

«Je suis en colère, je suis en tableau. Savoir qu’une petite fille de sept ans a subi des sévices qui l’ont amenée à mourir», a fait savoir Régine Laurent.

«Ce n’est pas normal qu’on n’ait pas de réponses. Ça me prend dans les tripes (...) Il y a du monde qui est responsable de la mort de cette petite fille. Je ne le prends pas et je veux avoir des réponses. Pas dans six mois, pas dans deux ans, je veux des réponses!»

Des réponses également attendues par Stéphane Bédard.

«On ne veut jamais être confronté à ça comme société. En aucune façon on ne va y trouver une justification. Comment en 2019, avec tous les moyens qu’on a dans une société riche, se trouve-t-on face à un cas comme ça?»

«Tous les signaux étaient là. Cette enfant aurait dû être prise en charge par l’état (...) Ça aurait dû être évité, ce n’est pas un événement soudain. Il faut donner un sens à ce drame-là et la meilleure façon c’est de s’assurer que ça n’arrivera plus.»

Voyez le reste de leurs échanges dans la vidéo ci-dessus.