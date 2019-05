La grand-mère «très inquiète» que son fils obtienne la garde de ses enfants

Le père de la petite fille de Granby qui a succombé à ses blessures, mardi, était aux prises avec des problèmes de santé mentale, une situation qui inspirait des craintes chez sa propre mère.

Karine Darcy, qui a fondé l’organisme Aide, conseil et assistance aux familles québécoises, a travaillé de près dans ce dossier, apportant un éclairage nouveau en entrevue au Québec Matin. Elle dit avoir assisté des membres de la famille qui tentaient de sortir la fillette de là.

«La grand-mère était consciente que son fils avait des pathologies en santé mentale, incurables et diagnostiquées depuis l’adolescence», a-t-elle rapporté, mercredi. Elle était d’ailleurs très inquiète en apprenant que son fils avait obtenu la garde des enfants, a-t-elle ajouté.

La grand-mère paternelle – et donc mère d’un des deux accusés dans cette tragique affaire – s’était fait retirer la garde de la petite au printemps 2015. Elle en avait été responsable de la naissance jusqu’à ses trois ans et demi approximativement.

«En toute sécurité chez le père»

L’intervenante raconte qu’en 2017, le dossier de la DPJ avait été fermé pour ces enfants, «confiés totalement au père, avec aucune surveillance», déplore-t-elle.

«À la lumière de plusieurs informations contenues dans les rapports de visites du père et visites de la mère sur l’état psychologique et physique des enfants, j’avais tenté de faire des signalements à la Sûreté du Québec et à la DPJ», poursuit Mme Darcy.

«Les deux fois, on m’a répondu que ce dossier-là avait été fermé parce que les enfants étaient en toute sécurité chez le père.» Compte tenu du triste dénouement de cette histoire, Karine Darcy trouve la situation très difficile à accepter.

Le père de la fillette et sa conjointe, dont les identités sont protégées par une ordonnance de non-publication, ont comparu au palais de justice de Granby mardi, pour y être notamment accusés de séquestration.

Avant de succomber, la petite a passé plus de 24 heures dans un état critique à l’hôpital. Des membres du voisinage rapportaient que la petite avait cessé d’aller à l’école depuis quelques semaines.